Agroalimentare: al via oggi progetto Ice-Italia per promuovere enogastronomia

- Prende avvio oggi il progetto congiunto tra l'Agenzia Ice-Italian Trade & Investment Agency ed Eataly che ha l’obiettivo di “promuovere il meglio della produzione enoagroalimentare italiana”. In Germania, l'Eataly di Monaco di Baviera (Schrannenhalle) è il centro dell'iniziativa. Tutte le attività saranno organizzate sia in loco sia su canali digitali, “tenendo conto dell'attuale emergenza sanitaria e nel rispetto delle linee guida ufficiali adottate in Germania” per il contenimento della pandemia di coronavirus. La promozione si protrarrà “per l'intero anno 2021”. È quanto rende noto oggi la sede di Berlino dell'Agenzia Ice con un comunicato. Nel testo si legge che “la campagna sarà focalizzata sulle caratteristiche inconfondibili dei prodotti italiani e, soprattutto, sulla loro autenticità e sui tratti singolari che li distinguono”. Presso l'Eataly di Monaco saranno promossi “sia prodotti e referenze già disponibili a scaffale, sia new entry”. Queste ultime andranno a “completare la ricchezza, la diversità e la qualità di cui Eataly è sinonimo da molti anni nei Paesi esteri in cui è presente”. (segue) (Com)