Agroalimentare: al via oggi progetto Ice-Italia per promuovere enogastronomia (2)

- I consumatori tedeschi potranno “migliorare la propria conoscenza dei prodotti italiani anche attraverso la partecipazione a seminari e degustazioni tenuti presso l’Eataly a Monaco”. Prima, i consumatori tedeschi “sperimenteranno la qualità del food & wine italiano nei ristoranti Eataly (compatibilmente con le restrizioni sanitarie vigenti) e poi acquisteranno per riproporre in casa le conoscenze acquisite sulla cucina, sulla cultura e sulla tradizione secolare del mangiar bene italiano”. Informazioni sulla campagna, sui prodotti e sulle attività saranno disponibili a breve sul sito di Eataly. Attività sui social di Eataly Monaco contribuiranno a raccontare il ruolo che la scelta di prodotti artigianali di alta qualità e di eccellenze enogastronomiche italiane può avere in una vita sana. Il progetto congiunto tra Agenzia Ice ed Eataly, sotto l'egida del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, si realizza nei cinque rilevanti mercati di destinazione dell’export italiano: Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Germania e Svezia. Sono coinvolti 11 negozi del gruppo Eataly in questi paesi. (Com)