I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: blocco parlamentare Fezzan chiede rappresentanti del sud nel comitato finanziario unificato - Il blocco parlamentare del Fezzan ha accolto con favore i risultati della riunione finanziaria di Brega sul bilancio e la sua unificazione per l'anno in corso, avvenuta tra i rappresentanti dei ministeri delle Finanze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) della Tripolitania e di quello ad interim non riconosciuto della Cirenaica. In una dichiarazione ufficiale, il blocco del Fezzan ha chiesto che i rappresentanti del sud della Libia possano partecipare alla formulazione del bilancio unificato, per garantire i diritti della loro regione. "La gente del sud non si fida dei governi di Cirenaica e Tripolitania, perché negli ultimi anni non hanno fornito alcun servizio o sostegno alle città e ai villaggi del Fezzan", aggiunge il comunicato. (segue) (Res)