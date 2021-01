© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Al-Mismari, Lna accoglie con favore qualsiasi dialogo intra-libico - Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Ahmed al-Mismari, ha affermato che la leadership dell'Lna accoglie con favore lo svolgimento di qualsiasi dialogo intra-libico, con l'obiettivo di porre fine alla crisi nel Paese e raggiungere una soluzione politica che ponga fine al conflitto. "Qualsiasi dialogo che riunisca i libici e metta fine ai disaccordi tra di loro è una cosa gradita", ha aggiunto Al-Mismari, in una conferenza stampa a Bengasi. L’ufficiale ha osservato che l'esercito di Khalifa Haftar "non intende interferire nella politica", ma proteggere i confini del paese e combattere l'estremismo e il terrorismo. Al-Mismari ha aggiunto che il comando di Bengasi "ha una strategia”, ovvero addestrare unità speciali per combattere il terrorismo con competenze di alto livello in questo campo per essere in grado di affrontare l'insicurezza sul territorio libico in qualsiasi momento e ovunque". (Res)