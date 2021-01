© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, esperti Oms a Wuhan per indagare origine del virus - Una delegazione internazionale di scienziati guidati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è arrivato oggi nella città centrale cinese di Wuhan, per indagare sulle origini del coronavirus che ha scatenato la pandemia. Secondo quanto riferisce la televisione di Stato cinese, il team è arrivato in tarda mattinata con una compagnia aerea low cost da Singapore. La delegazione ha lasciato il terminal dell'aeroporto attraverso un tunnel plastificato contrassegnato come "passaggio per la prevenzione delle epidemie", ed è salito a bordo di un autobus isolato e sorvegliato da personale di sicurezza. Gli esperti dovrebbero trattenersi in Cina circa un mese, compreso il periodo di quarantena di due settimane. Secondo quanto riferito da un portavoce dell'Oms, alla guida della delegazione di dieci esperti c'è Peter Ben Embarek, esperto di trasmissione delle malattie infettive tra specie animali, già recatosi in Cina per una missione preliminare lo scorso luglio. Hung Nguyen, biologo vietnamita che fa parte del team, ha dichiarato che non prevede alcuna restrizione al lavoro del gruppo in Cina, ma ha avvertito che difficilmente sarà possibile giungere a risposte certe in merito all'origine della pandemia. "Dopo aver completato la quarantena, il team trascorrerà due settimane intervistando persone provenienti da istituti di ricerca, ospedali e dal mercato del pesce di Wuhan, dove si ritiene che sia emerso il nuovo agente patogeno", ha spiegato Hung. Il team sarebbe rimasto principalmente a Wuhan, ha aggiunto. (segue) (Res)