- Cina: Covid, due membri squadra Oms bloccati a Singapore dopo test anticorpi perché positivi - Due membri della missione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) inviata oggi in Cina per studiare le origini del coronavirus sono risultati positivi al test sierologico per gli anticorpi IgM, quelli prodotti nella prima risposta immunitaria a una nuova infezione, e sono attualmente in fase di ulteriori test a Singapore. Secondo persone con familiarità con la questione citate dal "Wall Street Journal", i funzionari cinesi coinvolti nel processo di screening hanno impedito ai due membri della delegazione di salire a bordo del loro aereo per la città centrale cinese di Wuhan dopo che entrambi sono risultati positivi ai test durante il transito a Singapore. Il resto della delegazione è arrivato come previsto a Wuhan. "La squadra internazionale di 13 scienziati che esaminano le origini del virus che causa la Covid-19 è arrivata a Wuhan, in Cina, oggi. Gli esperti inizieranno il loro lavoro immediatamente, durante il protocollo di quarantena di due settimane per i viaggiatori internazionali. Due scienziati sono ancora a Singapore per completare i test. Tutti i membri della squadra avevano test negativi effettuati nei loro Paesi d'origine prima del viaggio. Sono stati sottoposti di nuovo ai test a Singapore ed erano tutti negativi. Tuttavia due membri sono risultati positivi agli anticorpi IgM. Sono stati testati nuovamente per gli anticorpi IgM e IgG", ha scritto l'Oms su Twitter. (segue) (Res)