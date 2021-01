© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: sicurezza nazionale, undici nuovi arresti legati alla fuga dei 12 hongkonghesi - La polizia di Hong Kong ha arrestato questa mattina undici persone che secondo i media locali sono in correlazione con i 12 hongkonghesi che hanno lasciato la città in barca verso Taiwan lo scorso agosto. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", il consigliere distrettuale Wong Kwok-tung ha scritto sui social media che la polizia è arrivata a casa sua intorno alle 6 del mattino. Anche l'attivista per la democrazia Willis Ho ha scritto sui suoi social media che la madre era stata portata via. Gli otto uomini e le tre donne arrestati hanno un'età compresa tra i 18 e i 72 anni. I media locali hanno riferito che la polizia di Hong Kong ha arrestato le undici persone per sospetti reati che rientrano nell'ambito della Legge sulla sicurezza nazionale per aver prestato assistenza ai 12 fuggitivi, dieci dei quali sono detenuti a Shenzhen, nella Cina continentale, mentre i restanti due, minorenni, sono stati rimandati a Hong Kong. (segue) (Res)