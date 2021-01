I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Bonetti, dimissioni affinché si apra un tavolo per dare risposte al Paese - "Abbiamo rassegnato le dimissioni affinché si apra un tavolo per dare risposte al Paese". Lo ha detto la ministra dimissionaria Elena Bonetti, di Italia viva, a "24Mattino" su Radio24. "Non si può più rimandare proprio perché siamo in crisi bisogna agire, il tema non è Conte ma la proposta politica", ha aggiunto. "Abbiamo ritenuto di dare dimissioni per ricostruire un progetto per il Paese, per senso di responsabilità voteremo ristori e scostamento di bilancio", ha aggiunto. (segue) (Rin)