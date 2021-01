I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Bankitalia, nel primo semestre 2020 redditi famiglie in calo dell’8,8 per cento - Nel primo semestre del 2020 i redditi primari pro capite a valori correnti delle famiglie hanno registrato un calo di 8,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: una contrazione più ampia di quelle registrate nelle fasi più acute della crisi finanziaria e di quella dei debiti sovrani, pari rispettivamente al 5,2 e al 3,4 per cento. È quanto scrivono gli economisti della Banca d’Italia nella pubblicazione “I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19”. Stando alla nota, i redditi da lavoro dipendente hanno subito un calo di 8,7 punti percentuali a fronte della diminuzione dei redditi unitari (sette per cento in meno) e dell’occupazione alle dipendenze con un calo di 1,7 punti, mentre i redditi da lavoro e i profitti delle famiglie produttrici sono diminuiti del 7,4 per cento. Gli altri redditi, prosegue la nota, sono calati invece del 13 per cento. Molto meno intensa, secondo Bankitalia, la flessione del reddito disponibile lordo pro capite. (Rin)