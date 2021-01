I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: autorità chiedono sospensione annunci elettorali con ex presidente Correa - Il Consiglio nazionale dell'Ecuador (Cne) ha chiesto la "sospensione immediata" di tutti gli annunci elettorali relativi alle prossime consultazioni presidenziali in cui compare l'ex presidente Rafael Correa. Per il Cne l'immagine dell'ex presidente, che in virtù di una condanna per corruzione ha perso i propri diritti politici, non potrà più comparire nella campagna di Unione per la speranza (Unes), coalizione che ha il sostegno dell'ex capo dello stato e propone la candidatura del ticket presidenziale formato da Andres Arauz e Carlos Rabascall. Secondo quanto riporta la stampa nazionale, la decisione è stata assunta a seguito di una polemica scatenata per la messa in onda di uno spot pubblicitario in cui Correa appare chiedendo il voto per la lista Unes. (segue) (Res)