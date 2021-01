I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: Congresso inizia a dibattere legge su depenalizzazione aborto - Il Congresso cileno ha iniziato ieri a discutere un progetto di legge sulla depenalizzazione dell’aborto. Secondo quanto rende noto il sito web della Camera la commissione donne e parità di genere ha iniziato a discutere il progetto di legge che depenalizza l’aborto fino alla 14ma settimana. Il progetto di legge era stato presentato dalle fila dell’opposizione nel 2018. In concomitanza con il dibattito alla Camera, fuori dal palazzo di governo sono state registrate manifestazioni pacifiche in sostegno della legge. Centinaia di donne hanno esposto sciarpe verdi, diventato colore simbolo delle proteste per i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in America Latina. Non sono mancati incidenti con i gruppi pro-vita, che hanno portato all'intervento delle forze di polizia. Allo stato attuale in Cile è consentito l'aborto solo nel caso di rischio di vita della madre, stupro o impossibilità di vita del feto. (Res)