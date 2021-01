Germania: SpD accusa Baerbock (Verdi) di irresponsabilità con critiche a Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha accusato di “irresponsabilità” e “lontananza dalla realtà” Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi insieme a Robert Habeck, per le critiche che ha rivolto al gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Deputato della SpD al Bundestag, Soeren Bartol ha dichiarato che, con il suo “illusionismo verde”, Baerbock “cerca di vendere per stupidi” i tedeschi, giudicando il Nord Stream 2 non necessario per l'approvvigionamento di gas naturale della Germania. Secondo Bartol, è “irresponsabile” rifiutare il gasdotto mentre sono in corso i processi di denuclearizzazione e la decarbonizzazione del Paese, da completare rispettivamente entro il 2022 e il 2038. Per il deputato della SpD, opponendosi al Nord Stream 2, la copresidente dei Verdi rende “accettabile” l'importazione in Germania di “gas sporco” estratto con le tecnologie di perforamento idraulico dagli Stati Uniti. Secondo Bartol, “questa è quindi la conseguenza segreta del populismo verde”. (segue) (Geb)