Germania: SpD accusa Baerbock (Verdi) di irresponsabilità con critiche a Nord Stream 2 (2)

- Il deputato della SpD ha, quindi, osservato che il gas naturale sarà necessario alla Germania come fonte energetica di transizione fino alla metà del prossimo decennio. L'obiettivo è “prevenire la deindustrializzazione” del Paese. Al tempo stesso, Bartol ha sottolineato che “il futuro è nelle energie rinnovabili al 100 per cento”. A ogni modo, le dichiarazioni di Baerbock sul Nord Stream 2 sono “frivole” per Bartol. Il deputato della SpD ha, infine, dichiarato che chiunque affermi di poter divenire cancelliere della Germania, come la copresidente dei Verdi, “non deve parlare alla leggera su una questione così importante” come il Nord Stream 2. (segue) (Geb)