Germania: SpD accusa Baerbock (Verdi) di irresponsabilità con critiche a Nord Stream 2 (3)

- Intervistata dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Baerbock aveva dichiarato che il gasdotto Stream 2 “non è necessario per garantire l'approvvigionamento di gas” alla Germania. La rete di condutture già esistente è, infatti, “completamente sufficiente” a questo scopo. Inoltre, la copresidente dei Verdi aveva sottolineato che l'obiettivo del Cremlino è utilizzare il Nord Stream 2 per escludere Polonia e Ucraina dal transito del gas russo verso l'Europa. Per Barbock, “è già abbastanza grave” che il governo tedesco collabori a questo progetto, “nonostante le critiche di numerosi vicini dell'Ue e del Parlamento europeo”. L'esponente ecologista aveva poi chiesto di fermare la fondazione di diritto pubblico istituita dal Land del Meclemburgo-Pomerania anteriore per promuovere la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. (segue) (Geb)