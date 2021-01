Germania: SpD accusa Baerbock (Verdi) di irresponsabilità con critiche a Nord Stream 2 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Baerbock, la creazione di una fondazione per completare l'infrastruttura sottolinea come non si tratti affatto di “un progetto puramente imprenditoriale”. Secondo la copresidente dei Verdi, il fatto che una fondazione, “con il pretesto della protezione del clima, venga finanziata con denaro russo e utilizzata esclusivamente per completare il gasdotto, è semplicemente oltraggioso. Non solo in termini di politica climatica, ma soprattutto geostrategica”. Per Baerbock, è infine “assolutamente inaccettabile” che il primo ministro del Meclemburgo-Pomerania anteriore, l'esponente della SpD Manuela Scwhesig, istituisca una fondazione di diritto pubblico per garantire “un progetto strategico del Cremlino”, come il Nord Stream 2. Rivolto alla promozione del bene comune, l'ente perseguirà obiettivi di protezione del clima e dell'ambiente. Tuttavia, la fondazione potrà essere attiva anche sul piano commerciale, acquistando tecnologie e materiali necessari al completamento del Nord Stream 2. Lo scopo è aggirare le nuove sanzioni che gli Stati Uniti minacciano di adottare contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella realizzazione del gasdotto tra Russia e Germania. (Geb)