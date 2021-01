I fatti del giorno – Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: acquisizioni documenti su piano pandemico Gdf Bergamo a ministero Salute e Iss - Sono in corso da questa mattina acquisizioni della Guardia di finanza di Bergamo di documenti cartacei ed elettronici riguardanti il piano pandemico nazionale e quello della regione Lombardia. In particolare, i finanzieri, su delega della procura che ha emesso un ordine di esibizione di atti e documenti, si sono recati a Roma nelle sedi del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità (Iss), a Milano all'assessorato al Welfare della Regione Lombardia e l'Ats e contemporaneamente anche a Bergamo negli uffici dell'Ats locale e dell'Asst Bergamo Est. Da quanto si apprende l'attività delle Fiamme gialle è avvenuta in un clima di massima collaborazione. (segue) (Rem)