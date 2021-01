I fatti del giorno – Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano 2021: Della Vedova (+ Europa), accanto a Sala per sostenere sua ricandidatura - “Ieri ho incontrato il sindaco Sala per manifestargli la decisione di + Europa di essere accanto a lui a sostenere la sua ricandidatura a sindaco”. Lo ha annunciato il segretario nazionale di + Europa Benedetto Della Vedova durante una conferenza stampa spiegando che “+ Europa ci sarà per una Milano dell'innovazione digitale ed ecologica, città Europea e capitale dei diritti, ha proseguito Della Vedova spiegando che "c'è ancora qualche settimana per decidere in che formula”. (segue) (Rem)