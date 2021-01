I fatti del giorno – Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Droga: traffico internazionale da Albania e Sud America, GdF Milano arresta 11 persone - Undici persone sia italiane sia straniere sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, su disposizione del gip Patrizia Nobile. In particolare l’ordinanza, eseguita tra Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, ha previsto 11 ordini di custodia cautelare, due dei quali in carcere e nove agli arresti domiciliari, nonché otto obblighi di dimora, oltre a numerose perquisizioni locali e domiciliari. Il provvedimento eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano è riguarda lo sviluppo d’indagine dell’operazione ‘Saudade bis’ che vede indagate quasi quaranta persone e che ha consentito di ricostruire un ingente traffico di droga proveniente dall’Albania e dal Sud America, destinata in Italia attraverso la rotta marittima adriatica e quella aerea. L’operazione ha consentito di disarticolare e neutralizzare l’intera ramificata rete di spacciatori operanti principalmente sulla piazza milanese. Le indagini, avviate nel 2016, hanno portato al sequestro, in più tranche, di quasi due tonnellate di droga (marijuana, cocaina e hashish), per un valore di circa cinque milioni di euro e al precedente arresto, in flagranza di reato, di altri sette soggetti. Uno degli interventi più significativi eseguiti nell’ambito dell’operazione “Saudade-bis” nel mese di maggio 2017 ha portato all’attivazione del dispositivo aeronavale del corpo delle Fiamme gialle, che ha permesso di intercettare, in Puglia, una barca di quasi dieci metri con a bordo oltre 1,5 tonnellate di marijuana, arrestando due uomini di origine albanese. (segue) (Rem)