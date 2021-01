Milano: tenta di rubare biciclette a rider in cortile condominiale, arrestato 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 23enne italiano di origini nordafricane è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte per tentata rapina aggravata per aver cercato di rubare in un cortile condominiale tre biciclette di proprietà di altrettanti giovani afgani di 30, 28 e 23 anni. I ragazzi, che abitano in un appartamento in via Parma, quartiere Rogoredo, hanno notato dalla finestra un uomo con una torcia armeggiare vicino alle loro bici, che utilizzano per lavorare come fattorini delle piattaforme di delivery. A quel punto hanno chiamato la Polizia e sono scesi per bloccare il ladro. Alla vista dei tre giovani, il 23enne ha provato a scappare, ma è stato bloccato al termine di una breve colluttazione. Sul posto sono poi arrivati i poliziotti che lo hanno arrestato. (Rem)