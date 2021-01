Migranti: Corte giustizia Ue, per rimpatrio minore necessaria accoglienza in Stato destinazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte precisa, in tale contesto, che l'età del minore non accompagnato costituisce soltanto uno dei vari elementi per verificare l'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio e determinare se l'interesse superiore del bambino debba condurre a non adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del minore. Pertanto, la Corte afferma che uno Stato membro non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età al fine di verificare l'esistenza dell'accoglienza. La Corte dichiara, inoltre, che, nell'ipotesi in cui un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio non fosse più garantita nella fase dell'allontanamento del minore non accompagnato, lo Stato membro interessato non potrebbe eseguire la decisione di rimpatrio. (Beb)