Roma: nascondevano shaboo nel doppiofondo di un accendino, arrestata coppia di spacciatori

- Ieri pomeriggio, a seguito di un’attività antidroga, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno arrestato un filippino di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato, per lo stesso reato, una connazionale di 32 anni. Entrambi sono disoccupati e con precedenti. I militari hanno controllato la coppia in piazza dei Cinquecento, trovandoli in possesso di 2,5 grammi di shaboo, parte dei quali contenuti in un accendino “modificato” di proprietà del 37enne. Nella loro disponibilità è stata trovata anche la somma contante di 330 euro, ritenuto provento dello spaccio. Vista la situazione, i carabinieri hanno voluto estendere le verifiche anche nella stanza di un hotel della zona dell’Esquilino dove risultava domiciliato l’uomo: qui, i militari hanno trovato materiale per il confezionamento della droga e un foglio su cui lo spacciatore aveva annotato la contabilità della sua attività illecita. Il 37enne è stato trattenuto in caserma a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (Rer)