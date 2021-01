Fisco: Misiani, importante intervenire sul tema delle cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La montagna di cartelle esattoriali che rischia di arrivare nel 2021 rende necessario un intervento che metta rapidamente sul tappeto strumenti come una proroga ponte o una rateizzazione più conveniente. Così il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, intervenuto oggi al quarto Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili. “In caso contrario si determinerebbero problemi di natura sociale, in un paese già provato dalla crisi economica, e soprattutto relativi alla sicurezza sanitaria dal momento che non possiamo permetterci code o assembramenti di contribuenti negli uffici pubblici”, ha spiegato, sottolineando come la crisi di governo non sia d’aiuto in questo contesto. “Si tratta di un tema così evidente che non commento oltre: mi auguro che si sia in grado, come governo e Parlamento, di varare queste misure che non possono aspettare oltre”, ha concluso. (Ems)