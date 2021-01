Governo: Fico, Camera non indifferente a crisi, contatterò Conte per comunicazione in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'aula non sarà e non è indifferente a quanto sta succedendo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, accogliendo la richiesta di maggioranza ed opposizione di sospende i lavori dell'Aula di Montecitorio. Fico ha annunciato a breve la convocazione della conferenza dei capigruppo per stabilire un percorso ordinato è responsabile". "Contatterò Cote per la richiesta di comunicazioni in Aula", ha poi aggiunto.(Rin)