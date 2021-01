Croazia-Francia: ministro Esteri Le Drian oggi in visita a Petrinja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman ha accolto oggi all'aeroporto di Zagabria l'omologo francese Jean Yves Le Drian. "Lieto di avere il ministro Le Drian oggi in Croazia per visitare la località di Petrinja colpita dal terremoto", ha affermato Grlic Radman scrivendo su Twitter. Lo scorso 29 dicembre una scossa di magnitudo 6.2 con epicentro a Petrinja ha provocato 7 vittime e decine di feriti. A partire dal 28 dicembre continuano a registrarsi delle scosse in tutta la contea di Sisak-Moslavina. I comuni della contea hanno denunciato danneggiamenti in 33.590 edifici residenziali. Al momento, secondo quanto riferito dalle autorità locali, sono stati ispezionati 15.626 di questi edifici, e sono risultate completamente inagibili 2.106 abitazioni. Sono inoltre "temporaneamente inagibili" e necessitano di verifiche 1.655 edifici, mentre sono "temporaneamente inagibili" ma necessitano di interventi d'emergenza 1.986 edifici. (Seb)