Covid: Fondazione Gimbe, aumento nuovi casi e ricoveri con sintomi e terapie intensive

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma nella settimana 6-12 gennaio 2021, rispetto alla precedente, l’incremento dei nuovi casi (121.644 vs 114.132) a fronte di un lieve calo del rapporto positivi/casi testati (29,5 per cento vs 30,4 per cento). Stabili i casi attualmente positivi (570.040 vs 569.161) e, sul fronte ospedaliero, lieve risalita dei ricoverati con sintomi (23.712 vs 23.395) e delle terapie intensive (2.636 vs 2.569); ancora in aumento i decessi (3.490 vs 3.300). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 3.490 (+5,8 per cento); terapia intensiva: +67 (+2,6 per cento); ricoverati con sintomi: +317 (+3,4 per cento); nuovi casi: 121.644 (+6,6 per cento); casi attualmente positivi: +879 (+0,2 per cento); casi testati +36.433 (+9,7 per cento); tamponi totali: +89.492 (+10 per cento). “I dati – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – confermano la lenta risalita dei nuovi casi settimanali e, sul versante ospedaliero, il costante aumento di ricoveri e terapie intensive, dove l’occupazione da parte di pazienti Covid supera in 10 Regioni la soglia del 40 per cento in area medica e quella del 30 per cento delle terapie intensiva”. (Ren)