Sardegna: 270 nuovi autobus per riapertura delle scuole

- Sono 270 gli autobus privati daranno man forte al trasporto pubblico locale in vista della ripartenza delle lezioni nelle scuole superiori della Sardegna, prevista per il prossimo 1 febbraio. L'Arst, l'azienda trasporti che fa capo alla Regione Sardegna sta infatti preparando l'operazione che permetterà di coinvolgere le imprese di bus privati e turistici nel potenziamento della rete di trasporto. Un'operazione nella quale sono state coinvolte le aziende associate all'Anav, l'associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, e anche quelle non appartenenti all'associazione. Una prospettiva di ripresa, dunque, per il settore che, da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus ha praticamente azzerato la sua attività. Per il presidente di Anav Sardegna, Matteo Baire, "le aziende sono alle fame, molte rischiano la chiusura, specie quelle del ramo turistico, con i dipendenti in cassa integrazione. Il settore ha perso il 95 per cento rispetto agli anni precedenti". Il direttore generale dell'Arst, Carlo Poledrini, ha assicurato che l'azienda sta lavorando per bandire una gara d'appalto vista l'imminente riapertura delle scuole: "Avremo 192 bus in più – ha detto Poledrini – per la nostra azienda, a cui si aggiungeranno quelli delle Ferrovie, recuperati dagli operatori privati che possiedono mezzi idonei al servizio". (Rsc)