Lazio: Ciacciarelli (Lega), morto senatore Romano Misserville, vita spesa a servizio cittadini

- "Se ne va una colonna portante della storia provinciale del centrodestra. Il senatore Romano Misserville ci ha lasciati nella notte all'età di 86 anni. Una vita spesa per la sua gente, al servizio dei cittadini, dando lustro alla sua città, Ceccano, ed a tutta la nostra terra". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Lo ricorderò come un gentiluomo - aggiunge - un politico vero, di quelli che ne nascono uno ogni cento anni. Grazie di tutto Romano. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed alla comunità ceccanese per questa grave perdita". (Com)