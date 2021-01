Milano: sparatoria in notte Capodanno, 41enne arrestato da Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Le indagini della sezione omicidi della squadra mobile della Questura, diretta dal dirigente Marco Calì e il vicequestore Alessandro Carmeli, si erano indirizzate fin dalle primissime battute nei confronti al 41enne albanese che si era dato immediatamente alla fuga rendendosi irreperibile. Dai primi accertamenti, coordinati dal procuratore aggiunto Laura Pedio e pm Rosaria Stagnaro, era emerso che le due vittime, i due cittadini nordafricani, avevano avuto, poco prima, una discussione per futili motivi con l'arrestato il quale, dopo essersi allontanato, era ritornato in via Giaginto Gigante, traversa di piazzale Selinunte, sparando vari colpi di pistola ad altezza uomo contro i due uomini. La visione di numerose telecamere della zona e il racconto alcuni testimoni hanno consentito di identificare l'autore che è stato ricercato per oltre dieci giorni, fin quando, a seguito di numerosi appostamenti e pedinamenti nei confronti di sui amici e conoscenti è stato rintracciato, anche con l'ausilio di attività tecnica, in un appartamento in via Grigna 20, dove verosimilmente si era rifugiato da una conoscente per organizzare la fuga in Albania. Dopo aver circondato l'intero edificio, gli agernti hanno fatto irruzione e hanno arrestato il 41enne in esecuzione al fermo del pm e le due donne presenti all'interno dell'appartamento sono state denunciate per favoreggiamento personale. (Rem)