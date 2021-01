Roma: abbandono e trasporto illecito di rifiuti, 3 persone denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra persona è stata denunciata dai motociclisti del Gpit ( Gruppo pronto intervento traffico) a seguito di un controllo scattato nei confronti di un autocarro, fermato sulla via Tuscolana, che trasportava calcinacci e materiali di risulta. Dalle verifiche eseguite è stato possibile accertare la mancanza delle previste autorizzazioni per il trasporto di rifiuti speciali, che pertanto stava avvenendo in modo illegale: il conducente è stato denunciato e il veicolo sequestrato. La sanzione è scattata invece per un cittadino sorpreso da una pattuglia, mentre era intento ad abbandonare su strada materiali edili. In questo caso sono stati gli agenti del IX gruppo Eur, nell'ambito di verifiche mirate nella zona di Castel di Leva, ad intervenire nei confronti dell'uomo che, oltre ad essere sanzionato, è stato intimato a prelevare i rifiuti, per conferirli correttamente negli impianti autorizzati, e a dimostrare l'avvenuto smaltimento tramite la presentazione del relativo formulario. (Rer)