Maltempo: Coldiretti, allarme per forniture di verdure e frutta in Ue

- È allarme nell’Unione europea per le forniture di verdure, frutta e ortaggi, a causa del maltempo e del calo delle temperature che ha determinato un crollo dei raccolti in molti paesi come la Spagna, che ne è il principale produttore ed esportatore. È quanto emerge dal monitoraggio svolto dalla Coldiretti sulle conseguenze dell’ondata di maltempo che sta interessando l’Europa. Allerta meteo anche in Italia a causa delle perturbazioni provenienti dalla Russia, con vento e neve lungo tutta la penisola dove sono in piena raccolta le produzioni invernali di frutta e verdura. Stando alla Coldiretti, si conferma anche nel 2021 il moltiplicarsi di eventi estremi, con una frequenza più elevata di precipitazioni. (Com)