Friuli-Venezia Giulia: Corte giustizia Ue, nessuna infrazione su prezzi carburanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua odierna sentenza, la Corte respinge il ricorso della Commissione. La Corte osserva che la Commissione non contesta il fatto che il sistema di contribuzione sia finanziato dal bilancio generale della regione e non, in modo diretto e specifico, dalla quota delle accise sui carburanti trasferita dall'amministrazione centrale italiana a questo bilancio. Affinché si possa parlare di rimborso delle accise, è necessario che sussista un effettivo collegamento, quantomeno indiretto, tra gli importi rimborsati ai gestori delle stazioni di servizio e le entrate derivanti dalla riscossione delle accise. La Corte osserva che la Commissione non ha invocato né dimostrato l'esistenza di un simile collegamento. La Corte rileva che la Commissione non ha nemmeno dimostrato che il sistema di contribuzione comporti la neutralizzazione o la diminuzione delle accise sui carburanti. La Corte ricorda che è vero che un regime di sconto preesistente era stato oggetto di una deroga autorizzata dal Consiglio. Tuttavia, ciò non esclude che il sistema di contribuzione attuale sia conforme al diritto dell'Unione pur non essendo stato oggetto di un'autorizzazione. La Corte conclude che la Commissione non ha dimostrato che l'Italia, avendo introdotto il sistema di contribuzione in questione, abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell'imposta versata, né, di conseguenza, che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva. (Beb)