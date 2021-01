Imprese: Corrado (M5s Lazio), nuova vita ad aree dismesse e incentivi per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo l'opportunità di disegnare una nuova geografia economica, basata sull'attrattività dei territori, per rilanciare il tessuto produttivo e dare impulso all'occupazione attraverso una transizione che guardi con occhio attento all'eco-sostenibilità e a quei sistemi che si basano sul risanamento ambientale. Sono queste le premesse da cui è scaturito l'ordine del giorno presentato in Consiglio regionale e approvato all'unanimità, con il quale si è impegnata la Giunta del Lazio a favorire le imprese che utilizzano o individuano quale sede principale o secondaria o come strutture logistiche, gli immobili che si trovano nelle aree industriali che versano in stato di abbandono". Lo dichiara in una nota Valentina Corrado, consigliera M5s alla Regione Lazio. (segue) (Com)