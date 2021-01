Imprese: Corrado (M5s Lazio), nuova vita ad aree dismesse e incentivi per rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In molti Comuni della nostra regione – ha continuato la consigliera M5s - si trovano immobili non più utilizzati ai fini industriali e commerciali ridotti ormai in stato di degrado e aree dismesse che rappresentano un grave danno per l'ambiente. Ne è un esempio l'area di Santa Palomba nel Comune di Pomezia, un polo fortemente industrializzato che ha subito negli anni un vero e proprio depotenziamento a causa della crisi economica, nonostante la presenza nella zona, di circa 4.000 aziende di livello nazionale e internazionale che costituiscono un fulcro di assoluta rilevanza, a vocazione produttiva, di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. Coniugare la salvaguardia dell'ambiente, la riduzione di consumo di suolo e le esigenze imprenditoriali, incentivando le aziende ad insediarsi in aree riqualificate, significa creare un volano di sviluppo, non solo per i luoghi interessati, ma per tutto il territorio regionale". (segue) (Com)