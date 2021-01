Imprese: Corrado (M5s Lazio), nuova vita ad aree dismesse e incentivi per rilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con interventi di recupero dei siti abbandonati e con contributi a fondo perduto, per le aziende che decidono di trasferirsi in questi luoghi, lo sviluppo sostenibile e quello economico possono viaggiare di pari passo, in linea con quanto stabilito nel programma Next Generation Eu", aggiunge Corrado nella nota. "Abbiamo tutte le potenzialità per riuscire in questo ambizioso obiettivo. Va colta la sfida di rivitalizzare le aree dimenticate e inquinate per trasformarle in incubatori occupazionali. Una sfida importante per coniugare l'economia della nostra regione con l'economia della salute dei nostri cittadini", ha concluso la consigliera del Movimento 5 stelle del Lazio. (Com)