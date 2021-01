Lavoro: bus turismo bloccano piazza a Roma, gli operatori "10 per cento aziende ha chiuso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivati da tutta Italia, principalmente dalla Campania e dalla Sicilia, circa un centinaio di operatori dei bus turistici con i loro mezzi hanno bloccato piazza della Repubblica a Roma e hanno sfilato in corteo per chiedere sostegno al governo. "È quasi un anno che non lavoriamo a causa del coronavirus - ha spiegato Luciano Dallara di Uniti per l'Italia -. Sul tutto il territorio nazionale il settore conta circa 7 mila aziende, 40 mila autobus e 80 mila dipendenti. A oggi già il 10 per cento di queste imprese ha chiuso o sta chiudendo. Il governo non ha dato sufficienti ristori". La protesta è partita poco dopo le nove da piazza della Repubblica, dove i manifestanti hanno lasciato i bus. Parte della viabilità della zona è stata interdetta per permettere al corteo di sfilare su via Cernaia e raggiungere il Mef in via XX settembre. Qui gli operatori hanno protestato con fischietti, bandiere e cartelli su cui si legge: "Senza soldi, senza lavoro e ora anche senza speranze". (segue) (Rer)