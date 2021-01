Lavoro: bus turismo bloccano piazza a Roma, gli operatori "10 per cento aziende ha chiuso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore lamenta di aver ricevuto dallo Stato, a titolo di sostegno per il blocco dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, "solo due mesi di ristoro" a fronte di perdite "che in due anni sono stimabili almeno al 40 per cento sul valore dei mezzi acquistati", ha raccontato un manifestante al megafono. A oggi "il poco lavoro che si muove nel settore - ha precisato Dallara - è quello relativo al supporto al trasporto pubblico locale nelle città, ma copre non più del 2 per cento su tutto il territorio nazionale. Un lavoro che tra l'altro è mal pagato per le spese che dobbiamo sostenere. Siamo al palo. Chiediamo al governo di prevedere maggiori ristori per il nostro settore". Più tardi i manifestanti si sposteranno al ministero dei Trasporti. (Rer)