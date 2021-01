Ue: Corte giustizia, in Italia non recepita direttiva su protezione contro radiazioni ionizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è venuta meno ai suoi obblighi per non avere né adottato né comunicato alla Commissione Ue le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva (2013/59 Euratom) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Questo quanto afferma la Corte di giustizia europea, in una sentenza relativa a una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia. in una sentenza odierna, la Corte accoglie il ricorso della Commissione, dichiarando l'inadempimento dell'Italia. Alla scadenza del termine dato nel parere motivato della Commissione, l'Italia non aveva né adottato le misure necessarie per garantire il recepimento della direttiva né comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno vigenti relative alle questioni disciplinate da questa direttiva. La Corte sottolinea che non costituiscono valide giustificazioni quelle fatte valere dall'Italia circa le difficoltà incontrate nel recepire la direttiva: i lavori di recepimento erano stati interrotti a seguito dello scioglimento delle camere del Parlamento, il che aveva comportato lo svolgimento di elezioni anticipate. (Beb)