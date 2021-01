Croazia: Covid, da domani nuove misure restrittive ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono da domani in vigore in Croazia le nuove misure restrittive stabilite dal governo per l'ingresso ai confini. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i cittadini dell'Unione europea potranno entrare in territorio croato presentando un test molecolare negativo al Covid-19 eseguito entro le 48 ore precedenti. In alternativa i cittadini Ue potranno eseguire successivamente il test ma dovranno sottoporsi ad un periodo di isolamento domiciliare fino al risultato. I cittadini di Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, invece, potranno soffermarsi in territorio croato per un massimo di 12 ore per comprovati motivi personali, fra cui compaiono le cure sanitarie o la presenza ad un funerale. Le massime restrizioni sono infine previste per i cittadini provenienti da Regno Unito e Sudafrica, dove è più diffusa la nuova variante del virus. Questi dovranno essere muniti di un test negativo al Covid-19 e dovranno ugualmente sottoporsi ad isolamento domiciliare per 14 giorni, che potrà essere abbreviato a 7 giorni se queste persone si sottoporranno ad un nuovo test a proprie spese. (Seb)