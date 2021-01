Auto: De Meo (Renault), margine operativo superiore al 5 per cento nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reanult punta a un margine operativo superiore al 3 per cento nel 2023, che dovrà poi aumentare entro il 2025 per superare il 5 per cento. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo, Luca de Meo, durante la presentazione del piano strategico "Reanaulution" La società prevede di ridurre la produzione passando dalle 4 milioni di automobili del 2019 a 3,1 milioni nel 2025. "Siamo cresciuti tanto ma non meglio", ha detto il dirigente, commentando la strategia del suo predecessore, Carlos Ghosn. Renault punta ad abbassare i costi di produzione, che dovranno arrivare di 600 euro per automobile nel 2023. De Meo ha poi spiegato che la metà dei veicoli prodotti nel 2025 dovrà essere elettrificata. Nel corso della presentazione l'amministratore delegato ha anche annunciato una "piccola sorpresa" presentando un nuovo modello di R5. (Frp)