Germania: Pil in calo del 5 per cento nel 2020

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania ha subito una contrazione del 5 per cento su base annua. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutsche Welle”, la lettura è inferiore al declino che il Pil tedesco ha registrato a causa crisi finanziaria del 2009, pari al 5,7 per cento. Nei primi tre mesi dello scorso anno, il prodotto interno lordo della Germania ha subito una flessione del 2,2 per cento su base annua. Nei tre mesi seguenti, si è verificata una picchiata del 10,1 per cento, il dato peggiore dall'avvio delle serie storiche nel 1970. Tuttavia, nel terzo trimestre, la ripresa è stata sorprendente, con una crescita dell'8,2 per cento. Per il 2021, si prevede che il Pil della Germania sperimenti un'espansione del 3,5 per cento. (Geb)