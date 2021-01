Guinea-Conakry: condannati a un anno di reclusione due attivisti anti-Condé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della capitale della Guinea, Conakry, ha condannato a un anno di prigione due attivisti arrestati durante le manifestazioni pre-elettorali dello scorso autunno. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui Anche Souleymane Condé e Youssouf Dioubaté – questi i nomi dei due attivisti – sono stati sanzionati con una multa di 20 milioni di franchi guineani (circa 1.900 dollari) ciascuno. I due sono stati arrestati nel settembre 2020 durante le proteste contro la decisione del presidente Alpha Condé, poi rieletto, di correre per un terzo mandato con l’accusa di produrre, diffondere e rendere disponibili dati suscettibili di disturbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Il pubblico ministero accusa in particolare i due attivisti di aver chiesto l'arresto del presidente Condé per aver provocato la morte di bambini. Gli imputati hanno negato di aver rilasciato tali dichiarazioni. I due attivisti hanno già trascorso quattro mesi in prigione e i loro avvocati hanno già annunciato che presenteranno ricorso contro il verdetto.(Res)