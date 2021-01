Donbass: presidente di turno svedese Osce la prossima settimana in visita in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), la ministra degli Esteri svedese Anne Linde, si recherà in Ucraina la prossima settimana per valutare i progressi nella soluzione della crisi nel Donbass. L'Osce deve svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione dei conflitti sul campo, ha affermato Linde, presentando il programma della presidenza di turno svedese dell’organizzazione. "Continueremo a riaffermare con forza che la Missione speciale di monitoraggio (Smm) deve avere un accesso sicuro e protetto senza restrizioni in tutta l'Ucraina e ricorderemo che alla Smm devono essere fornite le condizioni necessarie per l'attuazione del mandato. Già la prossima settimana, mi recherò in Ucraina per incontrare i rappresentanti istituzionali di Kiev, nonché il rappresentante speciale dell'Osce, Heidi Grau, i rappresentanti dell'Smm e il Coordinatore dei progetti in Ucraina (Pcu) per valutare la situazione e sostenere gli sforzi per una risoluzione sostenibile del conflitto", ha detto Linde. (Sts)