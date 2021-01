Emirati: ministro Esteri incontra rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdallah bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato ad Abu Dhabi tre rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito. Si trattava di Philippe Errera, direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza del ministero degli Affari esteri di Parigi, di Jens Ploetner, direttore politico del ministero degli Esteri tedesco, e Patrick Moody, ambasciatore del Regno Unito negli Emirati. Durante l’incontro, riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam", le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione regionale e di varie questioni regionali e internazionali di interesse comune, oltre che dei mezzi per rafforzare la cooperazione fra gli Emirati e il trio europeo in materia di pace e sicurezza internazionali. Le parti hanno anche affrontato la situazione della pandemia di Covid-19, e la cooperazione a livello internazionale per garantire la disponibilità di un vaccino in tutti i Paesi del mondo. (Res)