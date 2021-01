Cina: commercio estero registra aumento record dell'1,9 per cento annuo nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le esportazioni cinesi stanno guadagnando quote di mercato globale per due ragioni", ha detto Alicia Garcia Herrero, capo economista per la zona Asia-Pacifico della banca d'investimenti francese Natixis. La Cina "in primo luogo, ha contenuto con successo la diffusione del virus e ha riaperto la sua capacità di produzione, mentre la maggior parte delle altre principali economie è ancora alle prese con problemi di produzione. In secondo luogo, la specializzazione settoriale sembra aver svolto un ruolo molto resiliente nonostante l'ambiente globale incerto", ha spiegato, aggiungendo che il Paese ha assistito a una marcata ripresa delle principali materie prime, in particolare per il settore tessile, che è sostenuto dalla domanda di attrezzature mediche come le mascherine protettive per il viso. (segue) (Cip)