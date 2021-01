Cina: commercio estero registra aumento record dell'1,9 per cento annuo nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi cinque mesi del 2020, il commercio estero di merci è sceso del 4,9 per cento su base annua a 11.540 miliardi di yuan (1.784 miliardi di dollari), pari alla diminuzione dal periodo gennaio-aprile. Il rimbalzo degli scambi ha rispecchiato la ripresa a "V" dell'economia cinese. Il prodotto interno lordo è cresciuto del 4,9 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2020, dopo un aumento del 3,2 per cento nel secondo trimestre e un calo del 6,8 per cento nel primo trimestre. "La ripresa della Cina ha mantenuto la catena di approvvigionamento globale. La resilienza della Cina non solo ha giovato a sé stessa, ma ha anche avvantaggiato l'economia globale", ha detto all'agenzia di stampa ufficiale "Xinhua" Zhu Haibin, capo economista di J.P. Morgan. "Nonostante la pandemia e l'interruzione dei viaggi internazionali, la Cina sta ancora concentrando l'attenzione su un'ulteriore apertura", ha detto Zhu. (segue) (Cip)