Cina: commercio estero registra aumento record dell'1,9 per cento annuo nel 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi fattori istituzionali sono molto importanti, perché la Cina sarà in grado di irradiare la sua influenza positiva sul commercio internazionale e sugli investimenti in modo più efficace di prima", ha affermato Chris Leung, capo economista cinese della Dbs Bank con sede a Singapore. Sullo slancio del commercio cinese, Leung ha affermato che la crescita delle esportazioni è stata inizialmente guidata dalla domanda di prodotti legati alla pandemia come maschere facciali e apparecchiature informatiche per il lavoro domestico. "Tuttavia, da allora la ripresa si è ampliata, con altre spedizioni in aumento anno dopo anno". Anche la ripresa della domanda non legata alla pandemia aiuterà, ha detto Leung. "Ad esempio, le vendite al dettaglio sono andate sempre più rafforzandosi negli ultimi tempi negli Stati Uniti. Le esportazioni cinesi di mobili ed elettrodomestici sono state particolarmente forti". (segue) (Cip)