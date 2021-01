Siria: Alta commissione per i negoziati ribadisce sostegno a risoluzioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas al Abdeh, presidente dell’Alta commissione per i negoziati (Hnc), entità che rappresenta l’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad nei colloqui di pace sulla Siria patrocinati dall’Onu, ha ribadito che l’Hnc aderisce all’applicazione delle risoluzioni internazionali, su tutte la dichiarazione di Ginevra e la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza Onu, allo scopo di realizzare una vera transizione politica nel Paese e soddisfare le richieste del popolo siriano in materia di libertà, giustizia e democrazia. Secondo il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid", Al Abdeh lo ha ribadito durante un briefing presentato all’autorità generale della Coalizione nazionale siriana (raggruppamento delle principali forze d’opposizione), durante il quale il presidente dell’Hnc ha discusso dell’attività politica e degli ultimi sviluppi del lavoro della Commissione costituzionale per la Siria, che si riunirà nelle prossime settimane per la quinta sessione di incontri a Ginevra. (Res)