Governo: Amendola, in questa maggioranza punto di equilibrio è Conte

- In questa maggioranza l’unico punto di equilibrio è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “Questa maggioranza è sempre andata avanti così, anche ieri abbiamo lavorato sulla proroga dello stato d’emergenza”, ha detto Amendola, ricordando che si tratta di “una coalizione d’emergenza, nata per dare forza al Paese”, e che “ha attraversato momenti difficili”. Secondo il ministro, “quando si apre una crisi al buio non c’è una logica, io non la trovo soprattutto se dettata da accuse di immobilismo che gettano il Paese nell’instabilità”. (Les)