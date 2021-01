Governo: Amendola, crisi al buio apre scenari incerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grave responsabilità di questa crisi di governo al buio apre scenari incerti. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “Il Pd ha lavorato perché questa crisi incomprensibile per gli italiani e gli osservatori dei Paesi alleati europei avesse uno sbocco logico: sedersi, ragionare, rilanciare il programma, come abbiamo sempre fatto. Ora questa crisi al buio ha degli esiti incerti”, ha detto Amendola. “Per fortuna che abbiamo un presidente della Repubblica saggio, ma ora serve comprendere come uscirne”, soprattutto “per gli effetti socioeconomici di questa crisi”, ha aggiunto il ministro. (Les)