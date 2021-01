Governo: Amendola, sinora abbiamo lavorato nell'interesse generale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinora la maggioranza di governo ha lavorato non tenendo conto dell’interesse di parte ma “l’interesse generale del Paese". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “Io ho visto una coesione molto forte della maggioranza in tutte le trattative europee. Abbiamo vissuto un periodo senza libretto delle istruzioni che è il Covid, una pandemia per cui nessuno vantava ricette assolute”, ha ricordato Amendola. In questa fase “ognuno di noi portava il suo contributo, spingendo in differenti posizioni ma per superare le difficoltà” e pensando “all’interesse generale del Paese”. (Les)